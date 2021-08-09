Врач рассказала, восстановится ли сниженный после коронавируса интеллект

Доктор медицинских наук, профессор кафедры нервных болезней и медицинской генетики Уральского медицинского университета Марина Нестерова прокомментировал информацию о том, что COVID-19 влияет на снижение интеллекта и памяти. Так, по словам эксперта, если до болезни таких проявлений, как, например, забывчивость не было, то безусловно, причиной мог стать коронавирус.

«Ведущие ученые мира подтвердили: ковид влияет на когнитивные способности, то есть на нашу память, интеллект, речевые возможности, абстрактное мышление, способность оценивать происходящее в окружающем мире и свои действия при этом», – приводит слова Нестеровой «Российская газета».

По данным различных исследований, вирус поражает центральную нервную систему от 30 до 80 процентов, уточнила медик.

Кроме того, как показывают исследования, у большинства людей, не имевших до инфицирования коронавирусом других нейродегенеративных заболеваний, например, болезни Паркинсона или Альцгеймера, происходит полное восстановление в среднем полгода.

Ранее ученые пришли к выводу, что коронавирусная инфекция обладает способностью вызывать изменения в мозге пожилых людей. Повреждения являются аналогичными тем, которые развиваются при болезни Альцгеймера — неизлечимой формы деменции, приводящей к смерти.