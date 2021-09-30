Источник в окружении Раковой заявил, что она не скрывается

Вице-президент Сбербанка не скрывается и якобы открыто остается в информационном поле. Об этом «Звезде» заявил близкий Марине Раковой источник.

Собеседник сказал, что знаком с ней. Отвечая на вопрос о правдивости того, что Ракова скрывается, заявил, что это якобы не так.

«Я знаю Марину Ракову, которая нигде не скрывается, и в Facebook активна, и в жизни проводит совещания и мероприятия», - сказал источник.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что бывшая замглавы Министерства просвещения, в отношении которой заведено уголовное дело о хищении бюджетных средств, не явилась на допрос, не пришла на работу и отключила телефон. Предположительно, она может скрываться от следствия на территории Московского региона.