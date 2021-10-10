Лавров: РФ потребует выполнения договоренностей между Белградом и Приштиной

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что те договоренности, которые уже были достигнуты Сербией и Косово, в том числе о Сообществе сербских муниципалитетов, должны быть незамедлительно выполнены. Об этом он заявил по итогам переговоров с президентом Сербии Александаром Вучичем.

«Что касается непосредственно диалога, мы исходим из того, что Евросоюз несет особую ответственность. Потому что ГА ООН наделила ЕС полномочиями посредника. И как минимум те договоренности, которые уже были достигнуты, в частности о Сообществе сербских муниципалитетов в Косове, должны быть незамедлительно реализованы. Будем требовать выполнения того, о чем договариваются Приштина и Белград», - цитирует Лаврова агентство ТАСС.

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Сербии Николой Селаковичем ситуацию в Косово. Местные полицейские 23 сентября напали на трех сербов. Одного из пострадавших отправили в больницу, после этого последовало обострение обстановки. Президент Сербии призвал Запад повлиять на Приштину и отвести спецназ. 30 сентября Сербия и Косово договорились убрать косовский спецназ с границы двух стран.