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Сербия и Косово договорились убрать косовский спецназ с границы двух стран

Тимур Шерзад
Константин Худолеев
18:37 30.09.2021
До отвода косовского спецназа от линии разграничения, на границе Косово и Сербии остается ровно двое суток. Полностью процесс должен быть завершен к вечеру второго октября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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До отвода косовского спецназа от линии разграничения, на границе Косово и Сербии остается ровно двое суток. Полностью процесс должен быть завершен к вечеру второго октября, но на данный момент никаких изменений на пункте пропуска нет. Проезд через КПП все еще закрыт для всех.

На границе выстраиваются очереди. Люди идут пешком, с чемоданами, сумками. Эта группа пришла на КПП со стороны Косово, но никаких изменений на заблокированной дороге никто пока так и не щаметил. Шоссе все еще перекрыто грузовиками с сербскими номерами, вдоль обочины техника и бойцы косовского спецназа.

«Я пока даже не знаю, что и подумать, это все похоже на большое телешоу, игра для политиков, потому что через две недели в Приштине выборы. Если не за 2 дня, то за 15 дней все точно закончится», - поделился житель Косово Стоян Милосавльевич.

Кризис на границе разгорелся после того, как косовские власти потребовали от сербских водителей менять регистрационные знаки на авто. Временные номера стоили всего пять евро, но и это показалось сербам мерой излишней. В знак протеста сербские водители, живущие на севере Косово, перекрыли шоссе грузовиками.

Из Приштины прислали спецназ. Вдоль границы барражировали вертолеты, в небе появлялись истребители, вооруженные силы Сербии были приведены в режим повышенной готовности. Переговоры о выходе из кризиса стороны проводили в Брюсселе при посредничестве Евросоюза, и вот сегодня президент Вучич заявил о деэскалации. Принятое решение он назвал компромиссом.

«Косовский спецназ должен вернуться в Приштину, но означает ли это возобновление движения по шоссе, соединяющим юг Сербии и север Косово, пока вопрос открытый», - отметил Вучич. 

Стороны пока так и не смогли договориться о главном: что же делать с автомобильными номерами. И если этот вопрос не будет решен, выход из кризиса нельзя будет назвать окончательным. Переговоры по использованию сербских номеров в Косово и косовских в Сербии будут продолжены 21 октября.

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