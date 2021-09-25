Лавров обсудил ситуацию в Косово с главой МИД Сербии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с сербским коллегой Николой Селаковичем ситуацию в Косово. Встреча глав МИД прошла «на полях» 76-й сессии Генассамблеи ООН в субботу, 25 сентября, сообщает пресс-служба российской дипмиссии.

«Подробно рассмотрена ситуация на Балканах с акцентом на положении в Косово и Боснии и Герцеговине. Констатирована близость подходов по основным параметрам», - говорится в сообщении.

Уточняется также, что стороны выразили приверженность продолжать тесную координацию на данном направлении с опорой на резолюцию СБ ООН 1244 и международное право.

Помимо этого, Лавров и Селакович обсудили вопросы двусторонней и международной повестки, подчеркнули нацеленность на дальнейшее динамичное развитие отношений и углубление стратегического партнерства.