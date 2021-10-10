СМИ: врачи стабилизировали состояние Земана

Врачи смогли стабилизировать состояние президента Чехии Милоша Земана. Сейчас политик находится в одной из палат Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, сообщает сетевое издание MfD. По прогнозам медиков, на лечение главы чешского государства может уйти три недели.

«Врачам в ЦВГ удалось стабилизировать состояние госпитализированного в воскресенье президента Милоша Земана, его лечение, по прогнозам медиков, может занять около трех недель», - говорится в сообщении.

Ранее чешские СМИ сообщили, что Милош Земан был доставлен в госпиталь на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии. Это произошло сразу после утренней встречи с премьер-министром Андреем Бабишем.

По данным местных журналистов, Земана сразу поместили в палату интенсивной терапии. Диагноз президента Чехии не разглашается.