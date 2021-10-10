Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: врачи стабилизировали состояние Земана

Ян Брацкий
22:54 10.10.2021
Медики осторожны в прогнозах и допускают, что на лечение чешского лидера может уйти до трех недель.
СМИ: врачи стабилизировали состояние Земана
© Фото: Jiri Ovcacek Twitter globallookpress
Читайте нас на:

Врачи смогли стабилизировать состояние президента Чехии Милоша Земана. Сейчас политик находится в одной из палат Центрального военного госпиталя (ЦВГ) в Праге, сообщает сетевое издание MfD. По прогнозам медиков, на лечение главы чешского государства может уйти три недели.

«Врачам в ЦВГ удалось стабилизировать состояние госпитализированного в воскресенье президента Милоша Земана, его лечение, по прогнозам медиков, может занять около трех недель», - говорится в сообщении.

Ранее чешские СМИ сообщили, что Милош Земан был доставлен в госпиталь на автомобиле скорой помощи, предназначенном для больных, нуждающихся в интенсивной терапии. Это произошло сразу после утренней встречи с премьер-министром Андреем Бабишем.

По данным местных журналистов, Земана сразу поместили в палату интенсивной терапии. Диагноз президента Чехии не разглашается.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.