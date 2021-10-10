Опубликованы кадры смертельного наезда электробуса на женщину в Москве
На кадрах запечатлен роковой толчок женщины на дорогу, после чего она оказалась под колесами электробуса.
© Видео: Дептранс Москвы, Telegram © Фото: pixabay
Опубликованы кадры наезда электробуса на женщину в Москве. Съемки с камер наружного видеонаблюдения опубликованы столичным департаментом транспорта.
На кадрах видно, как электробус начинает движение и плавно входит в поворот. В этот момент в объективе появляется пара, которая выясняет отношения. Молодой человек толкает девушку, которая оказывается под колесами электробуса. Спасти ее не удалось, она скончалась на месте.
Инцидент произошел в районе Киевского вокзала у дома №1. В настоящий момент злоумышленник задержан, его допрашивают следователи.