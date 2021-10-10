Опубликованы кадры смертельного наезда электробуса на женщину в Москве

Опубликованы кадры наезда электробуса на женщину в Москве. Съемки с камер наружного видеонаблюдения опубликованы столичным департаментом транспорта.

На кадрах видно, как электробус начинает движение и плавно входит в поворот. В этот момент в объективе появляется пара, которая выясняет отношения. Молодой человек толкает девушку, которая оказывается под колесами электробуса. Спасти ее не удалось, она скончалась на месте.

Инцидент произошел в районе Киевского вокзала у дома №1. В настоящий момент злоумышленник задержан, его допрашивают следователи.