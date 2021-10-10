Женщина погибла после наезда пассажирского автобуса в Москве

На западе Москвы женщина-пешеход скончалась после наезда пассажирского автобуса. Об этом сообщает ГИБДД в своем Telegram-канале.

По данным экстренного ведомства, авария произошла на площади Киевского вокзала у дома №1. Согласно предварительной информации, женщина упала на проезжую часть в тот момент, когда автобус подъезжал к остановке общественного транспорта.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что на трассе Хабаровск-Лидога-Ванино-Комсомольск-на-Амуре произошла авария, в результате которой автобус с пассажирами опрокинулся в кювет. Кадры с места ЧП были опубликованы региональным управлением СК РФ.