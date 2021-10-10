В Дептрансе Москвы рассказали, что погибшую под колесами электробуса женщину толкнули на проезжу часть

В Департаменте транспорта города Москвы раскрыли подробности гибели попавшей под колеса электробуса женщины на западе столицы. По сообщениям ведомства, погибшая упала на проезжую часть после того, как ее ударил и толкнул другой человек.

«На площади Киевского вокзала погибла женщина. Мужчина ударил ее и толкнул. Девушка ударилась головой об асфальт и попала под проезжающий электробус. Она получила травмы, несовместимые с жизнью», - говорится в сообщении Дептранса в Telegram-канале.

Злоумышленника уже задержали сотрудники правоохранительных органов. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются следователи.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы женщина-пешеход скончалась после наезда пассажирского автобуса. Авария произошла на площади Киевского вокзала у дома №1.