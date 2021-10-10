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Вучич назвал причину энергетического кризиса в Европе

Ян Брацкий
21:11 10.10.2021
Сербский лидер также поблагодарил Россию за поддержку страны в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции.
Вучич назвал причину энергетического кризиса в Европе
© Фото: Victor Lisitsyn, GlobalLookPress
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Несвоевременное заключение долгосрочных контактов на поставку газа из России обернулось для Европы глобальным энергетическим кризисом. Такое мнение выразил президент Сербии Александр Вучич по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

«Причина кризиса в том, что вовремя не были заключены долгосрочные контракты на газ с Россией», - заявил Вучич.

Вместе с тем, Белград благодарен Москве за поддержку в борьбе с коронавирусной инфекцией и негативными последствиями пандемии, добавил сербский лидер.

«Во время кризиса, связанного с ковидом, мы получили первый и второй компонент "Спутника V", это стало отличным показателем. Не забудем и российских врачей с техникой, которые в начале этого кризиса оказали нам помощь. Мы помним, кто нам помогает в трудные моменты, и никогда не забываем об этой помощи и поддержке», - сказал сербский президент.

Александр Вучич также поблагодарил российские власти за последовательную позицию по поддержке территориальной целостности и суверенитета Сербии и выразил надежду на встречу с Владимиром Путиным до конца этого года.

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