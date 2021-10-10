Президент Австрии объявил о завершении правительственного кризиса
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен констатировал завершение правительственного кризиса на фоне объявления об уходе с поста канцлера Себастьяна Курца.
«Этот правительственный кризис завершен. Утром я приведу к присяге нового канцлера и нового министра иностранных дел. Работа для нашей страны может продолжиться», - приводит ТАСС слова Ван дер Беллена.
Президент также сообщил о завершении реорганизации правительства и стремлении к сотрудничеству нового канцлера и вице-канцлера.
«Оба заверили меня, что есть надежная основа для стабильного сотрудничества правительства в интересах нашей родины. Оба теперь несут за это ответственность», - добавил президент.
О своей отставке экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил накануне. Причина - открытие против него расследования по факту возможного злоупотребления доверием. Курц отверг все обвинения, но под напором оппозиции был вынужден уйти с поста.