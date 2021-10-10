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Президент Австрии объявил о завершении правительственного кризиса

Ян Брацкий
20:34 10.10.2021
Накануне бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о своей отставке на фоне антикоррупционного расследования против него.  
Президент Австрии объявил о завершении правительственного кризиса
© Фото: MFA Russia globallookpress
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Президент Австрии Александр Ван дер Беллен констатировал завершение правительственного кризиса на фоне объявления об уходе с поста канцлера Себастьяна Курца.

«Этот правительственный кризис завершен. Утром я приведу к присяге нового канцлера и нового министра иностранных дел. Работа для нашей страны может продолжиться», - приводит ТАСС слова Ван дер Беллена.

Президент также сообщил о завершении реорганизации правительства и стремлении к сотрудничеству нового канцлера и вице-канцлера.

«Оба заверили меня, что есть надежная основа для стабильного сотрудничества правительства в интересах нашей родины. Оба теперь несут за это ответственность», - добавил президент.

О своей отставке экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил накануне. Причина - открытие против него расследования по факту возможного злоупотребления доверием. Курц отверг все обвинения, но под напором оппозиции был вынужден уйти с поста.

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