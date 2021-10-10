В стране и мире Президент Австрии объявил о завершении правительственного кризиса Ян Брацкий Накануне бывший федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о своей отставке на фоне антикоррупционного расследования против него. © Фото: MFA Russia globallookpress Читайте нас на: Президент Австрии Александр Ван дер Беллен констатировал завершение правительственного кризиса на фоне объявления об уходе с поста канцлера Себастьяна Курца. «Этот правительственный кризис завершен. Утром я приведу к присяге нового канцлера и нового министра иностранных дел. Работа для нашей страны может продолжиться», - приводит ТАСС слова Ван дер Беллена. Президент также сообщил о завершении реорганизации правительства и стремлении к сотрудничеству нового канцлера и вице-канцлера. «Оба заверили меня, что есть надежная основа для стабильного сотрудничества правительства в интересах нашей родины. Оба теперь несут за это ответственность», - добавил президент. О своей отставке экс-канцлер Австрии Себастьян Курц объявил накануне. Причина - открытие против него расследования по факту возможного злоупотребления доверием. Курц отверг все обвинения, но под напором оппозиции был вынужден уйти с поста. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика