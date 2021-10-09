В стране и мире Канцлер Австрии Курц объявил о своей отставке Роман Захаров На освобождающуюся должность канцлера Курц предложил главу австрийского МИД. © Фото: imago-images.de, Globallookpress Читайте нас на: Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что уходит в отставку. Об этом сообщает РИА Новости. Политик принял такое решение на фоне расследования, которое проводит против него австрийская прокуратура. По данным агентства, на освобождающуюся должность канцлера Курц предложил главу австрийского МИД Александра Шалленберга. Ранее стало известно, что прокуратура Австрии проводит расследование в отношении Курца и девяти его приближенных по делу о коррупции и взяточничестве. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика