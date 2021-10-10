В МИД РФ прокомментировали отставку Курца
Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что этот вопрос является внутренним делом Австрии.
© Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Уход канцлера Австрии со своего поста – внутреннее дело Австрии. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат отметила, что Австрия – европейская страна, которой удается сохранять свой собственный взгляд на мировую повестку и иметь собственную точку зрения.
«Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся», - сказала Захарова в эфире «Соловьев Life».
Ранее стало известно, что канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке. Политик принял такое решение на фоне расследования о коррупции. Сообщается, что на освобождающуюся должность канцлера Курц предложил главу МИД Австрии Александра Шалленберга.