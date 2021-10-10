В стране и мире В МИД РФ прокомментировали отставку Курца Иван Линдеманн Представитель ведомства Мария Захарова отметила, что этот вопрос является внутренним делом Австрии. © Фото: Алексей Иванов ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Уход канцлера Австрии со своего поста – внутреннее дело Австрии. Такое мнение озвучила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что Австрия – европейская страна, которой удается сохранять свой собственный взгляд на мировую повестку и иметь собственную точку зрения. «Это их внутреннее поле, внутреннее поле Австрии. Думаю, они сами разберутся», - сказала Захарова в эфире «Соловьев Life». Ранее стало известно, что канцлер Австрии Себастьян Курц объявил об отставке. Политик принял такое решение на фоне расследования о коррупции. Сообщается, что на освобождающуюся должность канцлера Курц предложил главу МИД Австрии Александра Шалленберга. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика