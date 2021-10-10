Заслуженный пилот РФ назвал вероятные причины крушения L-410

Наиболее вероятной причиной крушения самолета с парашютистами могла стать ошибка экипажа. Такую версию в беседе со «Звездой» допустил заслуженный пилот Российской Федерации Юрий Сытник.

«Самолет здесь ни при чем. За последние три месяца это уже седьмой или восьмой случай катастрофы и в 99,9 процента это человеческий фактор, это неумение пилотов обращаться с этой машиной. Лезут в туман, втыкаются в скалы», - рассказал Сытник.

Другой возможной причиной крушения мог стать отказ двигателя, полагает эксперт. Но здесь необходимо учитывать сразу несколько факторов, уточнил он.

«Двигатель это самая сложная деталь в самолете. Он создается из расчета 10-12 лет. За двигателями надо смотреть, они просто так не отказывают. Надо смотреть, какое топливо лили, как обслуживали, какие записи о неисправностях были, кто и как их устранял. Ну и если самолет летит без перегруза, то на одном двигателе он садится», - отметил заслуженный пилот.

Трагедия произошла сегодня утром. Самолет L-410 местного аэроклуба перестал выходить на связь. На его борту находились 23 человека. Позже стало известно о крушении воздушного судна. От удара его фюзеляж разломился пополам. Шестнадцать человек погибли, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь.