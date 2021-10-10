Фюзеляж развалился пополам: очевидец показал место крушения самолета в Татарстане

На месте падения самолета L-410 в Татарстане работают сотрудники МЧС. Посторонних к обломкам не подпускают. Об этом рассказал корреспондент Владимир Петров. С его слов, воздушное судно развалилось пополам от сильного удара.

«Самолет врезался в бетонный забор носовой частью, видимо из-за этого такое большое количество пострадавших. Выжило шесть человек. Самолет развалился пополам, нос сильно поврежден после удара. На месте работают сотрудники МЧС, к самолету никого не пускают», - рассказал Петров.

По неподтвержденным пока данным, одного пострадавшего увезли в Казань, еще пятерых доставили в больницы Набережных Челнов.