Фюзеляж развалился пополам: очевидец показал место крушения самолета в Татарстане
Следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия, предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
На месте падения самолета L-410 в Татарстане работают сотрудники МЧС. Посторонних к обломкам не подпускают. Об этом рассказал корреспондент Владимир Петров. С его слов, воздушное судно развалилось пополам от сильного удара.
«Самолет врезался в бетонный забор носовой частью, видимо из-за этого такое большое количество пострадавших. Выжило шесть человек. Самолет развалился пополам, нос сильно поврежден после удара. На месте работают сотрудники МЧС, к самолету никого не пускают», - рассказал Петров.
По неподтвержденным пока данным, одного пострадавшего увезли в Казань, еще пятерых доставили в больницы Набережных Челнов.
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