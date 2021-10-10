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Фюзеляж развалился пополам: очевидец показал место крушения самолета в Татарстане

Ян Брацкий
14:59 10.10.2021
Следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия, предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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На месте падения самолета L-410 в Татарстане работают сотрудники МЧС. Посторонних к обломкам не подпускают. Об этом рассказал корреспондент Владимир Петров. С его слов, воздушное судно развалилось пополам от сильного удара.

«Самолет врезался в бетонный забор носовой частью, видимо из-за этого такое большое количество пострадавших. Выжило шесть человек. Самолет развалился пополам, нос сильно поврежден после удара. На месте работают сотрудники МЧС, к самолету никого не пускают», - рассказал Петров.

По неподтвержденным пока данным, одного пострадавшего увезли в Казань, еще пятерых доставили в больницы Набережных Челнов.

© МЧС РФ

В воскресенье утром, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу. По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 23 человека. Впоследствии стало известно о крушении воздушного судна. В результате ЧП погибло 16 человек.

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