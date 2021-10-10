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Врач озвучил диагнозы пострадавших при крушении самолета в Татарстане

Ян Брацкий
17:18 10.10.2021
Все пострадавшие - жители других регионов, сейчас в Набережные Челны прибывают их родственники, решается вопрос с их размещением и оказанием психологической помощи.
Врач озвучил диагнозы пострадавших при крушении самолета в Татарстане
© Фото: пресс-служба Президента республики Татарстан
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Все пострадавшие при крушении самолета в Татарстане находятся в тяжелом, но стабильном состоянии. Об этом рассказал главный врач больницы скорой медицинской помощи Набережных Челнов Марат Мухамадеев.

«Первый пациент поступил к нам в 11:25. В общей сложности, к нам доставлены пятеро в возрасте от 30 до 50 лет. Все пациенты обследованы и находятся в реанимации. По диагнозу это переломы, ушибы легких, пневмотораксы. Состояние у всех тяжелое, но стабильное. Никто не находится на ИВЛ», - рассказал Мухамадеев.

В Набережные Челны прибыли врачи из Казани. Вместе со столичными специалистами были составлены подробные планы лечения каждого пострадавшего. Сегодня в реанимации их навестил глава республики Рустам Минниханов.

«Было принято решение развернуть Центр информационной психологической помощи для родственников пострадавших. Сегодня там работают девять психологов. Все пятеро пациентов - жители других городов. Принято решение о размещении их родственников. Будет организовано проживание, питание и вся необходимая поддержка», - заверил главврач.

Трагедия произошла сегодня утром. Самолет L-410 местного аэроклуба перестал выходить на связь. На его борту находились 22 человека. Позже стало известно о крушении воздушного судна. От удара его фюзеляж разломился пополам. Шестнадцать человек погибли, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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