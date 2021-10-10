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«Руки и ноги шевелятся»: жена пострадавшего при крушении L-410 рассказала о его состоянии

Ян Брацкий
19:23 10.10.2021
Со слов женщины, завтра врачи примут решение о возможной отправке пациента на долечивание в Казань.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Жена одного из пострадавших при крушении L-410 в Татарстане рассказала о самочувствии мужа. С ее слов, у мужчины многочисленные переломы ребер, повреждение позвоночника и другие травмы. Несмотря на тяжесть своего состояния, он стабилен и даже пытался позвонить ей.

«Врач сказал про переломы ребер с обеих сторон, перелом позвоночника, повреждена плевральная область, между легкими скопился воздух. Его уже откачали. Стабильно тяжелый, перелом позвоночника без осложнений, руки и ноги шевелятся. По поводу сотрясения ничего не сказали. Он пытался позвонить мне, но перезвонила медсестра в итоге. Сказала, что завтра будет обход и его может быть оставят или переведут в Казань», - рассказала «Звезде» Карина.

Ранее главврач больницы скорой медицинской  помощи в Набережных Челнах, в которую были госпитализированы пятеро пострадавших, рассказал об их состоянии. По словам Марата Мухамадеева, тяжелые травмы у всех пациентов, но все они находятся в стабильном состоянии, ни одного не подключали к ИВЛ.

Трагедия произошла сегодня утром. Самолет L-410 местного аэроклуба перестал выходить на связь. На его борту находились 23 человека. Позже стало известно о крушении воздушного судна. От удара его фюзеляж разломился пополам. Шестнадцать человек погибли, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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