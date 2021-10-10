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«Я по салону летал»: пострадавший при крушении L-410 рассказал подробности ЧП

Ян Брацкий
16:09 10.10.2021
На борту воздушного судна находились 22 человека, 16 из них погибли, остальные госпитализированы с тяжелыми травмами.
© Видео: пресс-служба Президента республики Татарстан © Фото: пресс-служба Президента республики Татарстан
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Президент Татарстана Рустам Минниханов навестил в больнице Набережных Челнов парашютистов, пострадавших во время крушения самолета L-410 в Мензелинске. Пятерых врачи разместили в реанимации. У пациентов многочисленные ушибы и переломы.

Глава республики остановился у одной из постелей и побеседовал с пострадавшим из Ульяновска. Молодой человек находился в сознании и рассказал главе республики, что во время полета все были пристегнуты ремнями безопасности.

«В это время я по салону летал», - ответил пострадавший на вопрос президента Татарстана, перевернулся ли самолет.

О трагедии стало известно сегодня утром. Самолет местного аэроклуба перестал выходить на связь. На его борту находились 22 человека. Позже стало известно о крушении воздушного судна. От удара его фюзеляж разломился пополам. Шестнадцать человек погибли, остальным оказывается вся необходимая медицинская помощь.

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