В стране и мире Военная прокуратура начала проверку после крушения L-410 в Татарстане Анна Назайкина Ранее сообщалось, что причиной произошедшего могла стать попавшая в двигатель птица. © Видео: Военная прокуратура РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Военная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета L-410 в Татарстане. Об этом сообщил военный прокурор Казанского гарнизона Сергей Баженов. «Обстоятельства происшествия устанавливаются. Военной прокуратурой Казанского гарнизона организована проверка исполнения законодательства об авиационной безопасности. По ее результатам после выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», - говорится в сообщении. В воскресенье утром, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу ДОСААФ. По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 23 человека. Впоследствии стало известно о крушении воздушного судна. В результате ЧП погибло 16 человек. Предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники. 11 октября объявлено в Татарстане днем траура. Как заявил президент Татарстана Рустам Минниханова, после взлета, находясь на высоте 70 метров, пилоты сообщили, что левый двигатель воздушного судна отказал, и попросили экстренную посадку. Причиной крушения самолета могла стать попавшая в двигатель птица, сообщил руководитель Мензелинского района. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика