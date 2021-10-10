Житель Татарстана рассказал, как спасся от авиакатастрофы с L-410

Житель Татарстана Андрей Иванов рассказал «Звезде», что мог находиться на борту потерпевшего крушения L-410. По его словам, накануне он вместе с друзьями планировал совершить прыжок в Мензелинском аэроклубе.

«Я мог находиться в этом самолете. Вчера по техническим причинам взлеты отменили. После прыгали парашютисты, нас тоже пригласили перезаписаться на сегодняшний день, когда произошла трагедия, любо на следующую неделю. Сегодня мы не прыгали, но очень жаль тех людей, которые находились в самолете», - сказал молодой человек.

В воскресенье утром, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу. По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 23 человека.

Впоследствии стало известно о крушении воздушного судна. В результате ЧП погибло 16 человек. Предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники. Следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия. 11 октября объявлено в Татарстане днем траура.