В Ливане восстановлена подача электричества

Подача электричества в Ливане восстановлена. Об этом сообщает Libanon Mirror, со ссылкой на министра энергетики и водных ресурсов Валида Файяда. На помощь жителям пришли военные, которые выделили топливо из своих стратегических запасов.

«Сеть вернулась к своей нормальной работе, в сравнении с тем, что было после того, как закончилось топливо на электростанциях», - заявил министр в обращении к жителям страны.

О том, что Ливан остался без электричества из-за остановки двух крупнейших электростанций, стало известно накануне. Причина - нехватка топлива. Производство электроэнергии упало до 200 мегаватт. Страна оказалась практически полностью обесточенной.

Электричество включали на некоторое время с интервалом в шесть часов. Официальный Бейрут выделил средства для экстренной закупки мазута, но ждать поставок придется несколько дней. Местные жители спасаются благодаря автономным дизельным генераторам, однако топливо в стране сейчас в дефиците.