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Погружены во тьму: гид в Ливане рассказала об отключении электричества по всей стране

Анна Назайкина
19:01 09.10.2021
Раньше госэлектричество включали через каждые шесть часов - теперь же его дают лишь на несколько часов в сутки, отметила она.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Minirue Archive, Twitter
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Гид в Ливане Юлия Демиржян рассказала «Звезде» о ситуации в стране с отключением электричества. Ранее местные СМИ передавали, что республика полностью погрузилась во тьму из-за того, что две крупнейшие электростанции Аз-Захрани и Дейр-Аммар перестали работать.

«Если установлен самый бюджетный вариант генератора (это 5 ампер), то включить одновременно утюг, стиральную машину и холодильник невозможно. Нужно либо переходить на более дорогой тариф, либо ждать, когда подключат госэлектричество», - рассказала она.

По словам Демиржян, раньше госэлектричество включали через каждые шесть часов - теперь же его дают на несколько часов в сутки. С частным электричеством, отметила она, также проблемы.

Страна практически полностью обесточена. Двум крупнейшим электростанциям не хватает дизельного топлива для работы. Там сейчас пытаются решить проблему, но пока безрезультатно.

Власти выделили средства на экстренную закупку мазута, но ждать поставок придется несколько дней. Сейчас свет в дома подается на несколько часов. У многих жителей есть дизельные генераторы, однако топливо для них тоже в дефиците.

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Погружены во тьму: гид в Ливане рассказала об отключении электричества по всей стране
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