Ливан оказался полностью обесточенным из-за нехватки топлива на электростанциях

Ливан полностью остался без электричества из-за остановки крупнейших электростанций в связи с нехваткой топлива. Из-за отсутствия дизеля встали электростанции Аль-Захрани и Дейр-Аппар. Производство энергии сразу рухнуло до отметки ниже 200 мегаватт.

Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на источник в правительстве страны, обесточенным Ливан останется на несколько дней, пока энергетические компании будут решать вопрос со срочными поставками топлива.

Ранее издание Libanon Mirror допустило использование топлива из резервных хранилищ. В этом случае, электроснабжение в Ливане возобновится в ближайшие часы.