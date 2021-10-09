Ливан оказался полностью обесточенным из-за нехватки топлива на электростанциях
Перестали работать крупнейшие электростанции Аль-Захрани и Дейр-Аппар, на запуск которых может уйти от нескольких часов до нескольких суток.
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Ливан полностью остался без электричества из-за остановки крупнейших электростанций в связи с нехваткой топлива. Из-за отсутствия дизеля встали электростанции Аль-Захрани и Дейр-Аппар. Производство энергии сразу рухнуло до отметки ниже 200 мегаватт.
Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на источник в правительстве страны, обесточенным Ливан останется на несколько дней, пока энергетические компании будут решать вопрос со срочными поставками топлива.
Ранее издание Libanon Mirror допустило использование топлива из резервных хранилищ. В этом случае, электроснабжение в Ливане возобновится в ближайшие часы.