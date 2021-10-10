В двигатель потерпевшего крушение в Татарстане самолета могла попасть птица

Причиной крушения самолета в Татарстане могла стать попавшая в двигатель птица. Соответствующее заявление сделал руководитель Мензелинского района республики Айдар Салахов.

«Пока предварительная версия: может быть, попало в двигатель что-то - или птица, или что-то. Отказал левый двигатель», - сказал чиновник.

По данным МЧС, сегодня, 10 октября, утром в Мензелинске упал легкомоторный самолет Л-410, принадлежащий местному аэроклубу ДОСААФ. В результате инцидента, согласно последней информации, погибли 16 человек, шесть человек были доставлены в больницы. Сейчас на месте ЧП работают следователи.

Как заявил президент Татарстана Рустам Минниханова, после взлета, находясь на высоте 70 метров, пилоты сообщили, что левый двигатель воздушного судна отказал, и попросили экстренную посадку.