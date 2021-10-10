Пожарные машины и пена: кадры спасательной операции на месте крушения самолета в Татарстане

В распоряжении «Звезды» оказались кадры спасательной операции с места крушения самолета L-410 в Татарстане. На кадрах видно, что воздушное судно покрыто пеной, у места ЧП стоят автомобили пожарных.

В воскресенье утром, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу. По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 23 человека.

Впоследствии стало о известно крушении воздушного судна. В МЧС сообщили, что 15 человек были извлечены без признаков жизни из упавшего L-410.

Предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники. По информации СМИ, потерпевший крушение в Мензелинском районе самолет был введен в эксплуатацию 34 года назад. Следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия.