Пожарные машины и пена: кадры спасательной операции на месте крушения самолета в Татарстане
В распоряжении «Звезды» оказались кадры спасательной операции с места крушения самолета L-410 в Татарстане. На кадрах видно, что воздушное судно покрыто пеной, у места ЧП стоят автомобили пожарных.
В воскресенье утром, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу. По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 23 человека.
Впоследствии стало о известно крушении воздушного судна. В МЧС сообщили, что 15 человек были извлечены без признаков жизни из упавшего L-410.
Предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники. По информации СМИ, потерпевший крушение в Мензелинском районе самолет был введен в эксплуатацию 34 года назад. Следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия.