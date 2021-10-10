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«Взрослый» самолет: летчик оценил одну из версий крушения L-410 в Татарстане

Анна Назайкина
11:27 10.10.2021
По предварительным данным, на борту воздушного судна находилось 23 человека.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: МЧС РФ
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То, что рухнувший в Татарстане самолет L-410 был введен в эксплуатацию 34 года назад, еще не говорит о том, что именно его возраст мог стать причиной отказа техники и, как следствие, трагедии. Об этом «Звезде» заявил Заслуженный военный летчик РФ Владимир Попов.

По его словам, такой самолет считается достаточно «взрослым». Однако, считает Попов, при должной эксплуатации и обслуживании самолет может нормально функционировать.

«Надо посмотреть часы налета. Иногда летают самолеты достаточно “взрослые". Во-первых, где его эксплуатировали и как. Второе - что у него по налету. И ремонтные заводы имеют право в определенном порядке по технологии проверять их в определенный период и отдать им летный ресурс. Какие у него запчасти...», - сказал он.

Летчик отметил, что после крушения необходимо проверить соответствующую документацию, а также определить, какие у самолета возможности, чтобы понять, был ли перегруз. Ранее в МЧС сообщали, что на борту воздушного судна находилось 23 человека.

«Перегруз будет в зависимости от того, какой двигатель был, какого ремонта...Я думаю, надо посмотреть. Бывает для соревнований или мероприятий нужно загрузить по полной. Если происходит отказ техники, то это является уже критической единицей. Лучше перестраховаться и недогрузить самолет», - сказал он.

Ранее сообщалось, что L-410, принадлежащий мензелинскому аэроклубу, перестал выходить на связь. Позже стало известно, что самолет потерпел крушение.

В настоящий момент на месте падения легкомоторного воздушного судна с парашютистами работают экстренные службы. По последним данным, при крушении погибло 15 человек, семерых удалось спасти.

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