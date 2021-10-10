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Пилоты потерпевшего крушение самолета L-410 сообщали об отказе двигателя

Майя Мусиенко
14:42 10.10.2021
Самолет успел набрать высоту в 70 метров. Пилоты запрашивали аварийную посадку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Экипаж самолета L-410, потерпевшего крушение сегодня утром в Татарстане, сообщал об отказе левого двигателя. Об этом сообщил находящийся на месте трагедии глава республики Рустам Минниханов.

«В 9.05, по той информации, которую я получил, самолет взлетел. На высоте 70 метров пилоты доложили, что один левый двигатель отказал, и попросили вынужденную посадку. Так как впереди были населенные пункты, < > Так как впереди были населенные пункты, они уходили налево, но, видимо, высота не позволила. В этом месте, где мы стоим, стоял автомобиль «Газель». Крылом они его задели, летательный аппарат перевернулся», – рассказал глава региона.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта по факту крушения самолета L-410, в результате которого погибли 16 человек, а еще шестеро пострадали.

Очевидец трагедии рассказал «Звезде» подробности происшествия. По словам мужчины, утром он услышал звуки сирен и гул, но не сразу понял, что случилось.

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