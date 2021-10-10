«Гул и звуки сирен»: очевидец рассказал о моменте крушения L-410 в Татарстане

Очевидец крушения самолета L-410 в Татарстане рассказал «Звезде» подробности трагедии. По словам мужчины, утром он услышал звуки сирен и гул, но не сразу понял, что случилось.

«Утром я просто проснулся от звуков сирен, был гул и так далее. Увидел, как едут машины скорой помощи, спецслужбы МЧС. Толком я ничего не понял. Далее открыл телефон и увидел новости. Пришел поближе к месту, посмотрел. На самом деле трагедия, что сказать», - подчеркнул очевидец.

Напомним, утром 10 октября в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу. Позже выяснилось, что на борту судна находились 22 человека: 20 парашютистов и два пилота.

В МЧС позже сообщили, что 15 человек были извлечены без признаков жизни из упавшего L-410.Предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники. Как сообщалось в СМИ, самолет L-410 был введен в эксплуатацию 34 года назад.

Позже помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 16 человек погибли в результате ЧП с самолетом в Татарстане. Шесть человек находятся в больнице.