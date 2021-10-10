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После крушения L-410 в Татарстане возбуждено уголовное дело

Майя Мусиенко
13:59 10.10.2021
В результате происшествия погибли 16 человек, еще шесть были госпитализированы.
После крушения L-410 в Татарстане возбуждено уголовное дело
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту жесткой посадки самолета с парашютистами в Татарстане, в результате которой погибли 16 человек. Об этом 10 октября сообщает пресс-служба СК.

«В 384 военном следственном отделе Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц")», – рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что 11 октября в Татарстане объявлено днем траура по погибшим при крушении самолета L-410. Соответствующее решение было принято главой республики Рустамом Миннихановым.

Утром 10 октября самолет L-410, вылетевший из Мензелинска, перестал выходить на связь. На борту находились 20 парашютистов и два пилота. Позже выяснилось, что самолет потерпел крушение, в результате которого погибли 16 человек.  

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