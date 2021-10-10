Глава Татарстана объявил 11 октября днем траура по погибшим при крушении L-410

11 октября объявлено в Татарстане днем траура в связи с крушением самолета L-410, в результате которого погибли 16 человек. Об этом сообщила руководитель пресс-службы главы республики Лилия Галимова.

«На совещании штаба, сформированного на месте в Мензелинске, президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что принято решение об объявлении 11 октября в Татарстане днем траура», – рассказала она.

Ранее помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что в результате ЧП с самолетом в Татарстане погибли 16 человек, еще шесть пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Инструктор мензелинского аэроклуба, которому принадлежал самолет, в беседе со «Звездой» заявил, что трагедия с L-410 не является парашютным происшествием. Он также опроверг информацию о том, что причиной ЧП мог стать перегруз.