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В Минздраве уточнили количество погибших при крушении L-410 в Татарстане

Виктория Ивашечкина
12:07 10.10.2021
Глава ведомства Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.
© Видео: МЧС РФ © Фото: Пресс-служба МЧС РФ, РИА Новости
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Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 16 человек погибли в результате ЧП с самолетом в Татарстане. При этом шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным на 11 утра, в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли»,- уточнил Кузнецов.

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Двое госпитализированы в Мензелинскую ЦРБ, проводится медицинская эвакуация четырех пострадавших в медицинские организации Набережных Челнов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

Напомним, в воскресенье, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу.

Позже стало известно о крушении воздушного судна. В МЧС сообщили, что 15 человек были извлечены без признаков жизни из упавшего L-410. Всего на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. 

Предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники. По информации СМИ, потерпевший крушение в Мензелинском районе самолет был введен в эксплуатацию 34 года назад.

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