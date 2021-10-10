В Минздраве уточнили количество погибших при крушении L-410 в Татарстане

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов сообщил, что 16 человек погибли в результате ЧП с самолетом в Татарстане. При этом шесть человек находятся в тяжелом состоянии.

«По предварительным данным на 11 утра, в результате жесткой посадки самолета Л-410 в Мензелинском районе Татарстана 16 человек погибли»,- уточнил Кузнецов.

Шестеро пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Двое госпитализированы в Мензелинскую ЦРБ, проводится медицинская эвакуация четырех пострадавших в медицинские организации Набережных Челнов.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим.

Напомним, в воскресенье, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу.



Позже стало известно о крушении воздушного судна. В МЧС сообщили, что 15 человек были извлечены без признаков жизни из упавшего L-410. Всего на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа.

Предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники. По информации СМИ, потерпевший крушение в Мензелинском районе самолет был введен в эксплуатацию 34 года назад.