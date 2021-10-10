Инструктор аэроклуба в Татарстане опроверг данные о перегрузе в рухнувшем L-410

Инструктор Мензелинского аэроклуба Олег Шипоров в беседе со «Звездой» заявил, что трагедия с самолетом L-410 не является парашютным происшествием.

«Взлетел самолет. Судя по чужим словам, отказ одного двигателя. Доворачивал на аэродром, недовернул, сел на промзону города Мензелинск... Это не парашютное происшествие», - сказал он.

Шипоров утверждает, что, если бы самолет успел набрать высоту, парашютисты смогли бы успеть покинуть воздушное судно. Кроме того, он прокомментировал версию о том, что причиной ЧП мог стать перегруз.

«Нет. Да вы что? Это абсолютно штатная ситуация. Самолет исправный. Я на нем вчера сам прыжки выполнял. У нас образцово показательный клуб по документам и по жизни», - ответил он на соответствующий вопрос.

Также инструктор отметил, что все пилоты аэроклуба проходят медицинского обследование раз в год в профессиональных клиниках, проходят тренажи и обучение.

«У нас все люди опытные, подготовленные. У нас техника была исправна, по крайней мере, на вчерашний день», - заявил Шипоров.

В воскресенье утром, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу. По предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 23 человека.

Впоследствии стало о известно крушении воздушного судна. В МЧС сообщили, что 15 человек были извлечены без признаков жизни из упавшего L-410. Предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники. По информации СМИ, потерпевший крушение в Мензелинском районе самолет L-410 был введен в эксплуатацию 34 года назад. Следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия.