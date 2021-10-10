Тела 15 погибших достали из рухнувшего в Татарстане самолета L-410

В МЧС сообщили, что 15 человек были извлечены без признаков жизни из упавшего в Татарстане самолета L-410.

«На борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа. Семь человек удалось спасти, 15 человек извлечены без признаков жизни. Всего на месте работают более 50 человек, 17 единиц техники», - уточнили в ведомстве.

В воскресенье утром, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу.

МЧС по региону проинформировало, что, по предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 23 человека.

Ранее сообщалось, что сотрудникам экстренных служб удалось вытащить из под обломков самолета семерых пострадавших. Предварительной причиной случившегося мог стать отказ техники. По информации СМИ, потерпевший крушение в Мензелинском районе самолет L-410 был введен в эксплуатацию 34 года назад.