СМИ: в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410

В Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу, передает «360».

На борту могут быть 22 человека. Из них 20 парашютистов и 2 члена экипажа, об этом сообщает Telegram-канал 112. В настоящее время связь с бортом отсутствует, информация о крушении не подтверждалась.

В МЧС пока не прокомментировали сообщение.

В июле этого года в Томской области пропал с радаров самолет Ан-28. На борту воздушного судна находилось, по разным данным, от 13 до 17 человек, в том числе четыре ребенка.