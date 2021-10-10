Число жертв суррогатного алкоголя в Оренбуржье выросло до 32

За последние сутки в больницах Оренбургской области скончались еще два человека, отравившиеся суррогатным алкоголем. Таким образом, общее количество погибших увеличилось до 32. Об этом 10 октября сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Число поступивших в больницы с отравлением суррогатом возросло до 64, из них 32 умерли», – рассказали в пресс-службе.

Ранее этим днем следователями был задержан десятый подозреваемый в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье. Накануне четверо фигурантов уголовного дела о массовом отравлении спиртным в регионе были арестованы на два месяца по решению суда.

В ряде напитков, которые были изъяты в ходе расследования, обнаружили метанол. В общей со складов и магазинов региона правоохранители изъяли порядка двух тысяч образцов.