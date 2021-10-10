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Задержан десятый подозреваемый в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье

Майя Мусиенко
11:26 10.10.2021
В результате массового отравления суррогатным спиртным в регионе скончались 30 человек.
Задержан десятый подозреваемый в нелегальном сбыте алкоголя в Оренбуржье
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Десятый подозреваемый в деле о массовом отравлении суррогатным алкоголем на востоке Оренбургской области задержан следователями. Об этом сообщает региональная объединенная пресс-служба судов.

«Согласно полученной информации из СК по Кувандыкскому г. о., трое жителей села Никольское после употребления спиртосодержащей жидкости скончались. По данному факту задержан житель села Никольское. На 11.10.2021 г. запланировано избрание меры пресечения», – написано в сообщении службы.

Накануне сообщалось, что общее число задержанных в рамках расследования происшествия в Оренбуржье увеличилось до девяти человек. Четверо обвиняемых по делу о нелегальном сбыте алкоголя были арестованы на два месяца по решению суда.

Сообщения о массовых отравлениях жителей Домбарского и Ясненского районов Оренбургской области суррогатным алкоголем начали поступать несколько дней назад. По данным регионального Минздрава, жертвами контрафактного спиртного стали 30 человек, еще 23 человека находятся в больницах, пятеро из них подключены к аппаратам ИВЛ.

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