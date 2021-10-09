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СМИ сообщили о 30 жертве массового отравления в Оренбуржье

Ян Брацкий
19:12 09.10.2021
В рамках расследования дела, девять человек задержаны, четверо из них заключены под стражу.
СМИ сообщили о 30 жертве массового отравления в Оренбуржье
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости
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В Оренбургской области скончался еще один человек, отравившийся суррогатным алкоголем. Таким образом, общее количество погибших составило 30 человек, сообщает портал Ural56.ru.

Ранее стало известно о том, что некоторые жители Домбарского и Ясненского районов региона отравились некачественным алкоголем. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовные дела о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть.

В рамках расследования возбужденного уголовного дела, девять человек были задержаны, четверо из них заключены под стражу.

Сегодня на территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе, где ранее был выявлен основной склад хранения, следователи обнаружили спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.

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