СМИ сообщили о 30 жертве массового отравления в Оренбуржье

В Оренбургской области скончался еще один человек, отравившийся суррогатным алкоголем. Таким образом, общее количество погибших составило 30 человек, сообщает портал Ural56.ru.

Ранее стало известно о том, что некоторые жители Домбарского и Ясненского районов региона отравились некачественным алкоголем. По факту случившегося Следственный комитет возбудил уголовные дела о производстве и сбыте товаров, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть.

В рамках расследования возбужденного уголовного дела, девять человек были задержаны, четверо из них заключены под стражу.

Сегодня на территории торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе, где ранее был выявлен основной склад хранения, следователи обнаружили спиртосодержащую жидкость в 11 металлических бочках объемом в 200 литров.