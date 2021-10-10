В Минздраве рассказали о состоянии выживших после крушения L-410 в Татарстане

В Минздраве сообщили, что семеро пострадавших в результате крушения самолета L-410 в Мензелинском районе на востоке Татарстана доставлены в больницу. При этом один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

«По состоянию на 10.22 мск 7 пострадавших доставлены в Мензелинскую ЦРБ. Один пациент в крайне тяжелом состоянии», - сказано в сообщении, передает РБК.

В ведомстве уточнили, что на данный момент решается вопрос о транспортировке остальных пациентов в БСМП Челнов и Республиканскую клиническую больницу с помощью санитарной авиации.

Напомним, в воскресенье утром, 10 октября, в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу.

Позже МЧС по региону сообщило, что, по предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 23 человека.

По последним данным, сотрудникам экстренных служб удалось извлечь семь человек из потерпевшего крушение самолета.