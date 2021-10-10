СК начал проверку после крушения самолета в Татарстане

В Татарстане следователи выясняют обстоятельства авиационного происшествия с потерпевшим крушение самолетом L-410. Об этом «Звезде» сообщил старший помощник руководителя Центрального МСУТ СК РФ Дмитрий Захаров.

«Борт вылетел из Мензелинска в девять утра, и почти сразу связь с ним была потеряна. На борту находились более 20 человек. На место происшествия выехали следователи и криминалисты Центрального межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельств и причины происшествия», – рассказал представитель СК.

Ранее сообщалось, что предварительно причиной случившегося мог стать отказ техники. По информации СМИ, потерпевший крушение Мензелинском районе L-410 был введен в эксплуатацию 34 года назад.

Согласно данным регионального МЧС, на борту воздушного судна находилось 23 человека. В настоящий момент, сотрудникам экстренных служб удалось вытащить из под обломков самолета семерых пострадавших.