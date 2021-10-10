Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Названа возможная причина крушения L-410 в Татарстане

Майя Мусиенко
10:26 10.10.2021
По предварительным данным, самолет эксплуатировался с 1987 года.
© Видео: newsrussia_27, Instagram © Фото: iskealim, instagram
Читайте нас на:

Самолет L-410, потерпевший крушение Мензелинском районе Татарстана, был введен в эксплуатацию 34 года назад. Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Отмечается, что предварительно причиной случившегося стал отказ техники. 

«Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ», – рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте падения легкомоторного воздушного судна с парашютистами работают экстренные службы. По данным МЧС, на борту находились, 23 человека, семь пострадавших уже извлекли из самолета.

Ранее сообщалось, что L-410, принадлежащий мензелинскому аэроклубу, перестал выходить на связь. Позже стало известно, что самолет потерпел крушение. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.