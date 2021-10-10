Названа возможная причина крушения L-410 в Татарстане

Самолет L-410, потерпевший крушение Мензелинском районе Татарстана, был введен в эксплуатацию 34 года назад. Об этом 10 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Отмечается, что предварительно причиной случившегося стал отказ техники.

«Самолет эксплуатировался с 1987 года. Ранее он летал в Военно-воздушных силах СССР, затем был на хранении, а потом был передан в ДОСААФ», – рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент на месте падения легкомоторного воздушного судна с парашютистами работают экстренные службы. По данным МЧС, на борту находились, 23 человека, семь пострадавших уже извлекли из самолета.

Ранее сообщалось, что L-410, принадлежащий мензелинскому аэроклубу, перестал выходить на связь. Позже стало известно, что самолет потерпел крушение.