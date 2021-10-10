Треснувший корпус: первое видео с места крушения самолета L-410 в Татарстане

Опубликовано первое видео с места крушения самолета L-410 в республике Татарстан. На кадрах видно, что в настоящий момент ведутся спасательные работы.

Ранее СМИ сообщали, что в что в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу. МЧС по региону передавало, что, по предварительной информации, на борту воздушного судна находилось 23 человека.

По последним данным, сотрудникам экстренных служб удалось извлечь семь человек из потерпевшего крушение самолета.