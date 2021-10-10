В МЧС рассказали подробности крушения L-410 в Татарстане
Ранее стало известно, что воздушное судно перестало выходить на связь.
© Видео: newsrussia_27, Instagram © Фото: МЧС РФ
В МЧС рассказали, что на борту упавшего в Татарстане самолета L-410 были 23 человека, ведутся спасательные работы, деблокированы три человека.
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Татарстане перестало выходить на связь воздушное судно, принадлежащее местному аэроклубу.
Позже МЧС по региону подтвердило, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение. Telegram-канал 112 сообщил, что результате трагедии в Мензелинске 19 человек погибли, еще трое пострадали. На месте работают спасатели.