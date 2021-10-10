В МЧС рассказали подробности крушения L-410 в Татарстане

В МЧС рассказали, что на борту упавшего в Татарстане самолета L-410 были 23 человека, ведутся спасательные работы, деблокированы три человека.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Татарстане перестало выходить на связь воздушное судно, принадлежащее местному аэроклубу.

Позже МЧС по региону подтвердило, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение. Telegram-канал 112 сообщил, что результате трагедии в Мензелинске 19 человек погибли, еще трое пострадали. На месте работают спасатели.