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В МЧС рассказали подробности крушения L-410 в Татарстане

Виктория Ивашечкина
10:09 10.10.2021
Ранее стало известно, что воздушное судно перестало выходить на связь.
© Видео: newsrussia_27, Instagram © Фото: МЧС РФ
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В МЧС рассказали, что на борту упавшего в Татарстане самолета L-410 были 23 человека, ведутся спасательные работы, деблокированы три человека.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что в Татарстане перестало выходить на связь воздушное судно, принадлежащее местному аэроклубу.

Позже МЧС по региону подтвердило, что самолет, по предварительным данным, потерпел крушение. Telegram-канал 112 сообщил, что результате трагедии в Мензелинске 19 человек погибли, еще трое пострадали. На месте работают спасатели.

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