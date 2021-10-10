В стране и мире Опубликованы первые кадры с места крушения самолета L-410 в Татарстане Виктория Ивашечкина СМИ сообщают, что в результате трагедии 19 человек погибли, еще трое пострадали. © Фото: menzelinskfm997, Instagram Читайте нас на: Опубликованы первые кадры с места крушения самолета L-410 в Татарстане. Ранее МЧС по региону подтвердило, что легкомоторное воздушное судно, по предварительным данным, потерпело крушение. «В 9:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском МР. Предварительно на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа», - заявили в ведомстве. В результате трагедии в Мензелинске 19 человек погибли, еще трое пострадали, сообщает Telegram-канал 112. На месте работают экстренные службы. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика