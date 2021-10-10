Опубликованы первые кадры с места крушения самолета L-410 в Татарстане
СМИ сообщают, что в результате трагедии 19 человек погибли, еще трое пострадали.
© Фото: menzelinskfm997, Instagram
Опубликованы первые кадры с места крушения самолета L-410 в Татарстане.
Ранее МЧС по региону подтвердило, что легкомоторное воздушное судно, по предварительным данным, потерпело крушение.
«В 9:23 поступило сообщение о жесткой посадке легкомоторного самолета в Мензелинском МР. Предварительно на борту находилось 20 парашютистов и 2 члена экипажа», - заявили в ведомстве.
В результате трагедии в Мензелинске 19 человек погибли, еще трое пострадали, сообщает Telegram-канал 112. На месте работают экстренные службы.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Татарстане перестал выходить на связь самолет L-410, принадлежащий местному аэроклубу.