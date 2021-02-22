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«Рой осколков»: конструктор рассказал об особенностях комплекса «Панцирь-C1М»

Анна Касаткина
Алексей Кошкин
14:05 22.02.2021
ЗРПК получил ракету, которая может разгоняться до гиперзвуковой скорости и обладает новым типом поражения.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Новую модификацию зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-C1», уже зарекомендовавшего себя на Ближнем Востоке, представили на выставке вооружений IDEX 2021 в Абу-Даби. О том, чем «Панцирь-C1M» отличается от своего предшественника, корреспонденту «Звезды» рассказал главный конструктор КБ приборостроения имени академика Шипунова Валерий Слугин.

По словам Слугина, в новом поколении ЗРПК его возможности были значительно расширены: комплекс способен поражать как мелкие цели, такие как беспилотники, что особенно актуально в современных условиях, так и перспективные и скоростные, которые только появятся в будущем.

«Здесь применяется новая ракета, она по размерам такая же, но обладает гораздо большей скоростью. Максимальная скорость у нее - гиперзвуковая, дальность в полтора раза больше, до 30 километров. Совсем другой тип поражения - в ракете нет контактного датчика цели... рой осколков раскрывается перед целью, цель влетает в осколочное поле и погибает. Причем, чем быстрее летит, тем скорость ударения выше, значит и эффективность», - пояснил собеседник.

Слугин также добавил, что новая модификация комплекса оснащена многоцелевым шасси КамАЗ «Торнадо» и гидропневматической подвеской, более просторной кабиной и полностью обновленной системой управления, в частности, площадь локатора точного сопровождения увеличена в три раза.

Ранее сообщалось, что комплекс «Панцирь-C1M» на выставке IDEX уже вызвал повышенный интерес у представителей сразу нескольких стран.

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