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Раскрыты причины интереса к С-400 у зарубежных заказчиков

Тимур Шерзад
17:16 20.02.2021
Главным плюсом была названа универсальность. С-400 способны уничтожать самые разные типы целей - как аэродинамические вроде самолетов, вертолетов, крылатых ракет, так и баллистические ракеты, способные прилететь с дистанции в 3-3,5 тысячи километров. 
Раскрыты причины интереса к С-400 у зарубежных заказчиков
© Фото: Министерство обороны России
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Генеральный директор АО «Рособоронэкспорт» Александр Михеев на выставке IDEX 2021 рассказал, почему иностранные заказчики стабильно сохраняют интерес к зенитно-ракетным системам С-400.

«Сегодня одной из важнейших характеристик для средств ПВО является минимальная высота поражения цели. Она говорит о способности эффективно противостоять элементам высокоточного оружия - основным поражающим факторам в современной войне, которые наносят максимальный урон войскам и инфраструктуре. Как правило, такие цели летят на предельно низких высотах, используя рельеф местности в качестве естественной маскировки. С-400 способен уничтожить крылатую ракету или любой самолет противника на высоте, начиная от 10 метров. Ниже уже ничто не летает. Ближайшие конкуренты отстают по этому показателю от нашей системы в два с половиной раза», - сказал Михеев. 

Кроме этого, он упомянул многократный опыт успешного применения на войне или учениях с боевой стрельбой, что для оценки эффективности ПВО является достаточно близкими вещами. 

Кроме того, глава «Рособоронэкспорта» вспомнил и о максимальной дальности поражения целей - С-400 с ее 380 километрами превосходит лучшие зарубежные аналоги почти в два раза. 

Хороша, со слов Михеева, С-400 и по показателям свертывания и развертывания - как минимум в три раза быстрее, чем у конкурирующих систем. На то, чтобы начать сбивать любые цели или свернуться и уехать, С-400 надо всего пять минут. 

Но главным плюсом была названа универсальность - С-400 способны уничтожать самые разные типы целей - как аэродинамические вроде самолетов, вертолетов, крылатых ракет, так и баллистические ракеты, способные прилететь с дистанции в 3-3,5 тысячи километров. 

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