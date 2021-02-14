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На уровне гиперзвука: раскрыты уникальные особенности российской СПРН

Алексей Кошкин
14:28 14.02.2021
Цифровой «мозг» системы предупреждения позволяет обнаруживать, проводить селекцию и оценивать степень угрозы ракет, летящих со скоростью 5-6 Махов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Российская система предупреждения о ракетном нападении всегда разрабатывалась на пределе научно-технических возможностей. Именно поэтому она способна фиксировать и отслеживать пуски гиперзвуковых ракет. Об этом «Звезде» рассказал генеральный конструктор и гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.  

«Когда мы говорим сегодня о гиперзвуке, когда мы говорим о планирующих головных частях новых носителей, и о новых головных частях баллистических ракет, мы соответственно разрабатываем наши радиолокационные станции, наши спутники, и в целом разрабатываем алгоритмы боевых программ системы. И всегда имеем в виду, что она должна обнаруживать эти цели» ,- рассказал Боев.

Система должна своевременно оповещать высшее руководство страны о наступлении той или иной угрозы в околоземном космическом пространстве, добавил он. Гиперзвуковые аппараты и ракеты летают со скорость 5-6 Махов, напомнил Боев, а головные части ракет развивают еще более впечатляющую скорость.

«Тем не менее, наши средства способны обнаруживать эти цели, проводить их селекцию, то есть определять, какие цели действительно несут угрозу, какие просто находятся в околоземном космическом пространстве и сообщать всю эту информацию, обрабатывать, отображать эту информацию на командном пункте системы», - рассказал Боев.

С учетом новых технологий, которые сегодня  используются в части производства локаторов цифровой обработки сигналов, и в части самой системы, где используются самые современные методы обработки информации и боевые алгоритмы - СПРН работает четко и безошибочно.

С появлением модульных станций РЛС легкой сборки «Воронеж», военнослужащим удалось в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для нашей страны. Дальнейшие работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

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