Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
ОПК ОПК ОПК

Генеральный конструктор раскрыл особенности российской системы предупреждения о ракетном нападении

Алексей Кошкин
13:58 14.02.2021
В основе модернизированной системы предупреждения уникальные интеллектуальные цифровые возможности СПРН.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

Модернизированная система предупреждения о ракетном нападении отвечает всем требованиям заказчика - министерства обороны Российской Федерации. Об этом в интервью «Звезде» заявил ее генеральный конструктор и гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев. Он рассказал об итогах государственных испытаний пятого этапа развития СПРН и введении в строй усовершенствованной системы.

«Система предупреждения о ракетном нападении уже отвечает всем современным техническим характеристикам, которые были заданы заказчиком, министерством обороны, в техническом задании. Это, прежде всего, новые алгоритмы, новая математика и новые интеллектуальные возможности системы по обработке информации от всех современных средств контроля и предупреждения. Но прежде всего конечно, это радиолокационная станция и космический эшелон», - рассказал Боев.

Ряд военных экспертов уже оценили преимущества обновленной системы предупреждения, назвав ее более «глазастой» и совершенной. Цифровые алгоритмы, заложенные в СПРН ее конструкторами, позволяют в считанные секунды определять места запуска ракет, направление потенциального удара, оценивать степень опасности и сигнализировать о необходимости нанесения ответно-встречного удара.

С появлением модульных станций РЛС легкой сборки «Воронеж», военнослужащим удалось в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для нашей страны. Дальнейшие работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
14:28 ОПК
Видео
На уровне гиперзвука: раскрыты уникальные особенности российской СПРН
14:01 В стране и мире
Видео
Все ходуном: момент нового землетрясения в Японии сняли на видео
11:57 В стране и мире
В Москве на смену холодной весне придет жаркое лето
07:21 В стране и мире
В Роструде напомнили россиянам о шестидневной рабочей неделе
07:01 В стране и мире
Байден прокомментировал решение Сената по импичменту Трампу
Популярное
Популярное
Видео
Умная защита: эксперт рассказал об алгоритмах действия СПРН
Видео
«Берег усыпан мертвыми птицами»: житель Анапы рассказал о массовой гибели животных на пляже города
Мясников назвал причины вероятной смертельной пандемии будущего
Видео
В Анапе у побережья Черного моря «закипела» вода: видео
Видео
Зубной мучитель: на Украине стоматолог избивала и душила детей
Шеф-повар назвал главные ошибки при приготовлении картофельного пюре
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.