Генеральный конструктор раскрыл особенности российской системы предупреждения о ракетном нападении

Модернизированная система предупреждения о ракетном нападении отвечает всем требованиям заказчика - министерства обороны Российской Федерации. Об этом в интервью «Звезде» заявил ее генеральный конструктор и гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев. Он рассказал об итогах государственных испытаний пятого этапа развития СПРН и введении в строй усовершенствованной системы.

«Система предупреждения о ракетном нападении уже отвечает всем современным техническим характеристикам, которые были заданы заказчиком, министерством обороны, в техническом задании. Это, прежде всего, новые алгоритмы, новая математика и новые интеллектуальные возможности системы по обработке информации от всех современных средств контроля и предупреждения. Но прежде всего конечно, это радиолокационная станция и космический эшелон», - рассказал Боев.

Ряд военных экспертов уже оценили преимущества обновленной системы предупреждения, назвав ее более «глазастой» и совершенной. Цифровые алгоритмы, заложенные в СПРН ее конструкторами, позволяют в считанные секунды определять места запуска ракет, направление потенциального удара, оценивать степень опасности и сигнализировать о необходимости нанесения ответно-встречного удара.

С появлением модульных станций РЛС легкой сборки «Воронеж», военнослужащим удалось в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для нашей страны. Дальнейшие работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.