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Умная защита: эксперт рассказал об алгоритмах действия СПРН

Ян Брацкий
13:25 14.02.2021
Возможности российской СПРН позволяют моментально определять место осуществления и направления потенциальных ракетных ударов, оценивать риски и формировать сигнал об ответно-встречном ударе.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Повышение производительности вычислительных мощностей российской системы предупреждения о ракетном нападении - залог национальной безопасности и эффективной работы СПРН. Об этом «Звезде» рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Когда речь идет о российской СПРН, она выстраивается на принципах формирования сигнала об ответно-встречном ударе. Это обуславливает высокие требования к производительности системы, чтобы она не только "видела" ракетные пуски, но и быстро обрабатывала информацию - откуда и куда летят ракеты и так далее», - заявил Леонков.

Все эти вычислительные операции производятся в считанные секунды. После этого СПРН направляет своеобразный цифровой «отчет».

«Необходимо предупредить системы ПРО, ПВО и сформировать алгоритмы для запуска в ответ своих ракет. Это очень сложная задача, которая должна решаться в считанные секунды. Без автоматизации всех этих процессов это сделать невозможно. Система предупреждения - это спутники, загоризонтные РЛС, станции дальнего обнаружения. Туда входят комплексы ПВО, ПРО и баллистические ракеты. Все это находится в дежурном режиме», - добавил эксперт.

В соответствии с международными договорами, стороны обязаны информировать друг друга о производимых запусках, чтобы система предупреждения не сочла их началом ракетной атаки, напомнил он. 

«Наша система может определить, что является угрозой, а что нет. Есть для этого специальные алгоритмы. Без вычислительных мощностей и специальных программ эти задачи не решить. У нас есть Национальный центр управления обороной. Все работает в едином информационном пространстве в реальном времени», - констатировал Леонков.

С появлением модульных станций РЛС легкой сборки «Воронеж», военнослужащим удалось в кратчайшие сроки обеспечить полный контроль системы предупреждения о ракетном нападении и покрыть все потенциально опасные направления для нашей страны. Дальнейшие работы по обеспечению безопасности и совершенствованию СПРН будут направлены на создание сплошного двухдиапазонного радиолокационного поля.

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