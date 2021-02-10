Лидер технологий: глава ОСК рассказал о самом необычном российском корабле

Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о самом необычном российском надводном корабле.

Этим кораблем стали фрегаты проекта 22350. Необычность, по словам Рахманова, заключается в том, что головной корабль серии «Адмирал Горшков» стал первым серьезным надводным кораблем, заложенном в РФ. Кроме того, эти фрегаты - самые технически продвинутые корабли ВМФ России.

«Задача была – создать технологически передовой фрегат, максимально универсальный. Он способен одинаково эффективно бороться как с надводными, так и с подводными кораблями противника, атаковать высокоточным оружием объекты на суше, противостоять авиации, вести разведку, выполнять немало других задач. При этом это корабль с отличной мореходностью. Он способен развивать скорость до 30 узлов и преодолевать при 14 узлах расстояния до четырех тысяч морских миль», - рассказал «Звезде» Рахманов.

Рахманов добавил, что в процессе создания первого фрегата проекта 22350 использовались самые актуальные технические решения - от ЗРК и артустановок до радиоэлектронного оборудования.

Также глава ОСК напомнил, что летом 2020 года был сдан в эксплуатацию второй корабль проекта - «Адмирал Касатонов». На очереди еще два фрегата - «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». Рахманов выразил надежду, что это будет только началом, а следом за четверкой «адмиралов» пойдут уже новые фрегаты проекта 22350М. Они будут отличаться большим размером, и эта разница, скорее всего, пойдет на усиление корабельного вооружения.