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Лидер технологий: глава ОСК рассказал о самом необычном российском корабле

Тимур Шерзад
13:00 10.02.2021
В процессе создания первого фрегата проекта 22350 использовались самые актуальные технические решения - от ЗРК и артустановок до радиоэлектронного оборудования.
Лидер технологий: глава ОСК рассказал о самом необычном российском корабле
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов рассказал о самом необычном российском надводном корабле. 

Этим кораблем стали фрегаты проекта 22350. Необычность, по словам Рахманова, заключается в том, что головной корабль серии «Адмирал Горшков» стал первым серьезным надводным кораблем, заложенном в РФ. Кроме того, эти фрегаты - самые технически продвинутые корабли ВМФ России. 

«Задача была – создать технологически передовой фрегат, максимально универсальный. Он способен одинаково эффективно бороться как с надводными, так и с подводными кораблями противника, атаковать высокоточным оружием объекты на суше, противостоять авиации, вести разведку, выполнять немало других задач. При этом это корабль с отличной мореходностью. Он способен развивать скорость до 30 узлов и преодолевать при 14 узлах расстояния до четырех тысяч морских миль», - рассказал «Звезде» Рахманов. 

Рахманов добавил, что в процессе создания первого фрегата проекта 22350 использовались самые актуальные технические решения - от ЗРК и артустановок до радиоэлектронного оборудования. 

Также глава ОСК напомнил, что летом 2020 года был сдан в эксплуатацию второй корабль проекта - «Адмирал Касатонов». На очереди еще два фрегата - «Адмирал Головко» и «Адмирал Исаков». Рахманов выразил надежду, что это будет только началом, а следом за четверкой «адмиралов» пойдут уже новые фрегаты проекта 22350М. Они будут отличаться большим размером, и эта разница, скорее всего, пойдет на усиление корабельного вооружения. 

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