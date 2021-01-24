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Производитель двигателя для «грузовика» Ил-76 рассказал о его изменяемой конфигурации

Егор Левин
11:11 24.01.2021
С модификацией известного ранее двигателя самолет способен отправиться и в жаркие страны, в Арктику, Антарктику и иные пункты назначения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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Первый серийный Ил-76 появился на свет в начале 1970-х годов. Он пережил несколько модернизаций, но к 2000-м начал морально устаревать. В нем потребовалось заменить все, от авионики до приборной панели. Новый мотор воздушному грузовику также потребовался, и тогда для него создали модификацию известного ранее турбовентиляторного двигателя - ПС-90А-76.

Программа «Военная приемка» на телеканале «Звезда» рассказала в своем новом выпуске о его главных отличительных особенностях. Внешне он примечателен большим количеством трубчатых конструкций, призванных обеспечить его многопрофильную функциональность.

«Двигатель ПС-90А имеет большое количество регулируемых параметров. Конфигурация двигателя постоянно меняется в зависимости от условий полета. Летчик воздействует на ручку управления двигателем, а он уже сам настраивает свою конфигурацию в зависимости от, допустим, температуры наружного воздуха, высоты, скорости и других параметров полета», - рассказал в эфире программы замглавы ведущего отдела авиадвигателей «ОДК-авиадвигатель» Анатолий Баяндин.

К тому же, модификация поразительно вынослива: с ней Ил-76 может летать в жаркие страны и в Арктику, в Антарктику и иные пункты назначения. И в каждом из них он способен приземлиться на землю, снег или лед.

В новом выпуске «Военной приемки» зрители попадут в закрытые лаборатории двигателестроителей и узнают, что такое интерметаллиды и увидят двигатели для самолета президента. Кроме того, программа впервые представит моторы, о которых многие не слышали: новые электродвигатели для гражданской авиации и моторы для лайнеров-гигантов, способных перевозить по 500 пассажиров на десятки тысяч километров.

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